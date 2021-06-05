Стало известно о возврате Индией арендованной у России атомной подлодки

Индия возвращает арендованную у России атомную подводную лодку «Нерпа». Об этом сообщают The Hindustan Times и индийский телеканал News Nation со ссылкой на источники.

Подлодка поступила на вооружение Индии в апреле 2012 года сроком на десять лет. Она эксплуатировалась под именем «Чакра».

Ряд СМИ пишут, что подлодка возвращается в Россию в связи со скорым истечением срока аренды. Однако, по данным телеканала NDTV, у индийской стороны возникли проблемы с техническим обслуживанием судна.

Подлодка движется во Владивосток, на борту — индийский экипаж. Подлодку сопровождает военное судно.

Индия использовала подлодку для обучения экипажей подводных лодок, а также для отслеживания движения военных судов Китая. Это вторая подлодка, арендованная Нью-Дели у России. В январе 1988 года ВМС республики получили в лизинг от СССР многоцелевую атомную подводную лодку проекта 670 «Скат» К-43.