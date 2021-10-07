Американская атомная подлодка столкнулась с неизвестным объектом

Атомная ударная подводная лодка США столкнулась с неизвестным объектом во время погружения

Атомная ударная подводная лодка США Seawolf USS Connecticut получила повреждения, столкнувшись с неизвестным объектом в международных водах Индо-Тихоокеанского региона во время погружения, сообщили американские военно-морские силы. Их сообщение приводит РИА Новости.

«Быстроходная ударная подводная лодка класса Seawolf USS Connecticut (SSN 22) столкнулась с объектом, находясь в подводном положении во второй половине дня 2 октября», — говорится в пресс-релизе.

В ВМС отметили, что субмарина находится в «безопасном и стабильном» состоянии, а также что ЧП не понесло за собой угрозу жизни членов экипажа. При столкновении также не была задета ядерная силовая установка.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американская сторона рассчитывает на углубление связей с Францией, несмотря на кризис в отношениях из-за заключения соглашения с Австралией по подлодкам. Комментируя ситуацию вокруг AUKUS, он отметил, что в плане коммуникации «необходимо было сделать больше и лучше».