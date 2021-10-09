Поврежденная в Южно-Китайском море атомная подлодка США прибыла на остров Гуам

Поврежденная в результате столкновения подлодка США прибыла на базу на острове Гуам

Поврежденная в результате столкновения с неизвестным предметом в Южно-Китайском море атомная подлодка США прибыла на остров Гуам в западной части Тихого океана. Об этом сообщает CNN.

Возвращение на базу

По данным телеканала, корабль USS Connecticut, у которого повреждена передняя часть, прибыл на военно-морскую базу своим ходом. Согласно заявлению Тихоокеанского флота ВМС США, авария не сказалась на ядерной силовой установке, она полностью работоспособна, а сама подлодка в «безопасном и стабильном» состоянии.

Ожидается, что причины ЧП с подлодкой станут известны после ее осмотра в доке. Военные проведут тщательное расследование и оценят степень ущерба, нанесенного субмарине. Как сообщил телеканалу источник, командование Тихоокеанского флота проведет полное расследование и даст оценку инциденту.

Техника не справилась

USS Connecticut является одной из трех подводных лодок класса Seawolf. Стоимость каждой субмарины составляет около 3 миллиардов долларов. Корабль оснащен ядерным реактором и способен нести до 50 ракет типа «Томагавк». Как отметили в ВМФ США, USS Connecticut —исключительно тихий, быстрый, хорошо вооруженный корабль, оснащенный передовыми датчиками.

Однако, по мнению аналитиков, условия в Южно-Китайском море могли стать испытанием для высокотехнологичных сенсоров подлодки. Южно-Китайское море является одним из самых оживленных торговых путей, поясняет профессор войны и стратегии Королевского колледжа в Лондоне Алессио Паталано (Alessio Patalano). Кроме того, американские военно-морские суда используют так называемый «пассивный гидролокатор» для обнаружения объектов. Они позволяют судам оставаться скрытыми для противников, однако в шумной обстановке датчики могли не заметить относительно небольшой предмет.

От ошибки до биологических объектов

Причиной аварии с атомной подводной лодкой в Южно-Китайском море мог стать непрофессионализм военных моряков США. Такое мнение выразил военный эксперт, историк Иван Коновалов. По его словам, американские корабли и подлодки, дислоцирующиеся в Азиатско-Тихоокеанском регионе, часто сталкивались с предметами или гражданскими судами. Военный историк Борис Юлин в разговоре с «Лентой.ру» предположил, что загадочным объектом могло стать китайское судно.

В то же время главный редактор журнала «Арсенал Отечества», член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии Виктор Мураховский, неизвестным объектом точно не была подлодка другой страны, поскольку тогда «результаты такого столкновения были бы тяжелее». Его слова приводит «Газета.ру». Эксперт допустил, что USS Connecticut мог столкнуться с биологическим объектом или коснуться под водой рельефа. По словам Мураховского, это мог быть и искусственный объект, поскольку в Тихом океане много затонувших кораблей.