Американские СМИ связали столкновение атомной подлодки с отношениями США и Китая

Телеканал CNN: ЧП с атомной подлодкой произошло на фоне ухудшения отношений США и Китая

Столкновение американской атомной подводной лодки USS Connecticut (SSN-22) в Южно-Китайском море с неизвестным объектом произошло на фоне ухудшения отношений Вашингтона и Пекина, передает телеканал CNN.

Журналисты связали ЧП с обострением напряженности в регионе. СМИ уточнили, что атомная подлодка участвовала в «демонстрации силы». В нее, кроме американских военных, были вовлечены силы Японии, Австралии, Канады, Нидерландов и Великобритании. В маневрах под руководством Англии, среди прочих кораблей, участвовали три авианосца, учения назвали Carrier Strike Group 21.

Американские журналисты заявили со ссылкой на двух чиновников из Пентагона, что пострадали 11 моряков, они получили травмы легкой и средней степени тяжести. Ядерная установка задета не была, она работает в прежнем режиме.

1 октября 39 китайских военных самолетов, включая истребители и транспортные воздушные судна, вошли в зону противовоздушной обороны Тайваня. Комментируя это, госсекретарь США Тони Блинкен заявил, что Вашингтон обеспокоен «провокационной военной деятельностью» КНР, которая дестабилизирует обстановку в регионе.