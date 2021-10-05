В США понадеялись на углубление связей с Францией после кризиса из-за подлодок

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американская сторона рассчитывает на углубление связей с Францией, несмотря на кризис в отношениях из-за заключения соглашения с Австралией по подлодкам. Его слова приводит ТАСС.

Комментируя ситуацию вокруг AUKUS, Блинкен отметил, что в плане коммуникации «необходимо было сделать больше и лучше». Политик добавил, что стороны на протяжении нескольких недель ведут основательные консультации, а также координируют действия по наиболее значимым вопросам.

«В свете работы, которую нам поручили наши президенты, есть хорошая возможность углубить сотрудничество и координацию, будь то действия в зоне Сахеля, Индо-Тихоокеанском регионе или вопросы трансатлантического сотрудничества», — выразил надежду госсекретарь США.

Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал ложью и опроверг информацию о том, что Вашингтон предварительно обсуждал с Парижем планы по созданию Австралией подлодок по соглашению AUKUS и разрыв контракта с Францией.

15 сентября США, Британия и Австралия заключили соглашение об оборонном партнерстве. Альянс получил название AUKUS (Австралия, Соединенное Королевство, США). Договоренность предполагает, что три страны упростят обмен информацией и технологическими новшествами в сфере нейросетей, кибернетической и подводной систем. Из-за этого Канберра разорвала контракт с французской компанией Naval Group на 12 подлодок стоимостью 66 миллиардов долларов.