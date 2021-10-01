Рябков заявил об угрозах из-за передачи Австралии американских подлодок

Передача американских подводных лодок Австралии является вызовом для режима нераспространения ядерного оружия. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, выступая в рамках дискуссии по вопросам стратегической стабильности и контроля над вооружениями в Центре политики безопасности Женевы. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы озабочены заявлениями, сделанными в начале года Лондоном о перспективах расширения ядерных арсеналов. А также недавним заявлением США, Великобритании и Австралии о разработке технологически развитого партнерства», — отметил Рябков, напомнив, что это соглашение позволит Канберре получить ядерные подлодки спустя несколько лет. Дипломат убежден, что передача подлодок может спровоцировать угрозы международной безопасности.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал причиной появления оборонного альянса во главе с США стремление Европейского союза к автономии на фоне поспешного вывода иностранных войск из Афганистана.

Некоторые страны выразили опасение в связи с передачей американских подлодок Канберре. Так, бывший посол Китая в ООН Ша Цзукан заявил, что Пекин должен приготовиться применить ядерное оружие, чтобы дать отпор новым альянсам, которые формируют США, в том числе AUKUS. Он убежден, что настало время «пересмотреть и отрегулировать» давнее обязательство не наносить ядерных ударов первыми, так как военное присутствие США увеличивается.

16 сентября США, Британия и Австралия заключили соглашение об оборонном партнерстве, альянс получил название AUKUS (по названиям стран).