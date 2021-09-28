Генсек ООН заявил о максимальном уровне ядерной угрозы за 40 лет

Генсек ООН Гуттериш: уровень ядерной угрозы в мире достиг максимума за 40 лет

Уровень угрозы применения ядерного оружия в мире достиг своего максимума за 40 лет. Об этом заявил генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш, передает ТАСС.

Генсек отметил, что во всем мире находятся как минимум 14 тысяч единиц ядерного оружия. Его количество стабильно снижается, однако в ООН замечают максимально «тревожные признаки новой гонки вооружений».

Гуттериш также уточнил, что в этой области есть и положительные тенденции. «Есть признаки надежды. Решение Российской Федерации и Соединенных Штатов продлить договор СНВ-3 и начать стратегический диалог — это позитивный шаг», — подчеркнул он. Среди положительных аспектов глава международной организации также назвал вступление в силу Договора о запрещении ядерного оружия.

25 сентября посол Китая в ООН Ша Цзукан заявил, что Пекин должен приготовиться применить ядерное оружие, чтобы дать отпор новым альянсам, которые формируют США, в том числе AUKUS. По его мнению, настало время «пересмотреть и отрегулировать» давнее обязательство не наносить ядерных ударов первыми. В ответ замгенсека ООН Идзуми Накамицу выразила надежду, что Китай останется приверженным концепции неприменения ядерного оружия.