В ООН понадеялись на приверженность Китая концепции неприменения ядерного оружия

Заместитель генсекретаря ООН, высокий представитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу, выразила надежду, что Китай останется приверженным концепции неприменения первым ядерного оружия, сообщает РИА Новости.

Накамицу надеется, что этого не произойдет. «Китай был глубоко привержен этому принципу. Это очень положительный момент, и я надеюсь, что в этой политике не будет изменений», — заявила дипломат.

Ранее бывший посол Китая в ООН Ша Цзукан высказал мнение, что Китай должен приготовиться применить ядерное оружие, чтобы дать отпор новым альянсам, которые формируют США, в том числе AUKUS. Он считает, что настало время «пересмотреть и отрегулировать» давнее обязательство, так как военное присутствие США увеличивается.

16 сентября США, Великобритания и Австралия заключили соглашение об оборонном партнерстве. Альянс получил название AUKUS. Цель сделки — защита и отстаивание общих интересов сторон в Индо-Тихоокеанском регионе и объединение усилий в сфере развития оборонного сектора.