Политолог допустил создание в ЕС нового оборонительного союза в ответ на AUKUS

Политолог Грациани: Европа может ответить на сделку AUKUS своим союзом во главе с Францией

Европа может сформировать свой собственный, отдельный от НАТО оборонительный союз в ответ на сделку США, Австралии и Великобритании по созданию трехстороннего военного альянса (AUKUS). Таким мнением в беседе с «Лентой.ру» поделился итальянский политолог, председатель аналитического центра Vision & Global Trends Тиберио Грациани.

По его мнению, в среднесрочной перспективе отношения между Евросоюзом и AUKUS продолжат ухудшаться, а в случае достижения США и Британией военного, технологического и стратегического превосходства над ЕС — претерпеть серьезные изменения.

Однако если европейцам удастся отказаться от «национального эгоизма», то они могли бы воспользоваться этой ситуацией для достижения большей автономии в сфере обороны и даже создания собственной структуры, потенциально отдельной от НАТО. «В этом случае Франция, как единственная страна в континентальной Европе с ядерным оружием, могла бы сыграть ведущую роль в создании подлинно европейской оборонительной структуры», — допустил Грациани.

16 сентября США, Британия и Австралия заключили соглашение об оборонном партнерстве. Альянс получил название AUKUS (Австралия, Соединенное Королевство, США). Цель сделки — защита и отстаивание общих интересов сторон в Индо-Тихоокеанском регионе, объединение усилий в сфере развития оборонного сектора.

Создание альянса привело к тому, что Австралия расторгла контракты с Францией о строительстве подлодок на сумму 66 миллиардов долларов в пользу создания атомных субмарин. Париж назвал «ударом в спину» действия Канберры и впервые в истории отозвал своего посла из страны.