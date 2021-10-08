В США нарисовали карту третьей мировой войны

Американская газета The Sun нарисовала карту мира с указанием мест, с которых может начаться третья мировая война. Изображение размещено на сайте газеты.

По мнению авторов, глобальный мировой военный конфликт может начаться с боев за остров Тайвань (на который претендует Китай), Кашмир (спорный регион между Индией и Китаем), Ормузский пролив (находится в акваториях Ирана и ОАЭ) и с обоюдных бомбардировок КНДР и США ядерными ракетами.

Кроме того, третья мировая, по представлению автора The Sun, может развиться из конфликтов между Турцией и Сирией, а также ядерной войны между Ираном и Израилем. Однако наиболее вероятным сценарием в The Sun признали военный конфликт между США и Китаем из-за Тайваня, который перерастет в глобальное противостояние.

10 сентября лидер Китая Си Цзиньпин заявил, что сотрудничество КНР с США принесет выгоду всему миру, а война между государствами поставит под угрозу всю планету Земля. В сложившейся конфликтной ситуации между странами Цзиньпин обвинил политику США в отношении Китая.