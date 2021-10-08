Тайвань подготовился к противостоянию «неминуемой» угрозе Китая

Председатель Американского института на Тайване Джеймс Мориарти заявил, что Китай представляет для островного государства «реальную и неминуемую» угрозу, которую необходимо отражать, а также, что американские военные в течение года обучали своих коллег из Тайваня, чтобы подготовить их к противостоянию и возможному вторжению, сообщает Express.

По мнению американского дипломата, прямые переговоры с Китайской Республики (Тайваня) с КНР маловероятны. «К сожалению, я опасаюсь, что мы находимся на этапе, когда сдерживание, вероятно, является самым важным, что может сделать Тайвань», — сказал Мориарти. Он считает, что США должны «сжать Тихий океан» за счет расширения своего присутствия в регионе и тесного сотрудничества с такими союзниками, как Япония и Южная Корея, для сдерживания Китая.

Ранее власти Тайваня назвали предполагаемую дату вторжения Китайской Народной Республики. Глава оборонного ведомства Тайваня Цю Гочжэн назвал предполагаемой датой вторжения 2025 год, так как, по его мнению, в этот момент цена нападения на остров «станет ниже, а предназначенные для этого силы будут полностью готовы».