Байден обсудил Тайвань с Си Цзиньпином

Президент США Джо Байден заявил, что обсудил Тайвань с председателем КНР Си Цзиньпином. Его слова передает РИА Новости.

Американский лидер подчеркнул, что США готовы соблюдать соглашение по Тайваню. «Мы на этом стоим, и я дал понять, что я не думаю, что нам нужно заняться чем-либо, кроме как соблюдать соглашение», — добавил он, отвечая на вопрос о «провокациях» Китая в этом регионе.

Китай направил 25 военных самолетов в воздушное пространство Тайваня 1 октября. Китайская Народно-освободительная армия (НОАК) задействовала в операции два бомбардировщика H-6, способных нести ядерные заряды, противолодочную авиацию, 18 истребителей J-16, а также четыре истребителя Су-30. После этого пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс выразил обеспокоенность провокационной военной деятельностью Китая возле Тайваня и призвал Пекин прекратить давление и принуждение против Тайбэя.

Напряжение между США и Китаем в последние месяцы усилилось на фоне конкуренции в АТР. Китайские власти заявляют, что значительная часть международных вод в регионе принадлежит КНР. Речь идет о спорных водах в районах Тайваня, Филиппин, Вьетнама, Малайзии и других. Правительство Китая принимает меры для усиления контроля за морскими путями, через которые проходит мировая торговля.