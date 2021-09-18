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Китай объявил о военных учениях в режиме реального боя

Китай провел учения в режиме реального боя после появления в акватории Тайваня эсминца США
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Фото: Reuters

Вооруженные силы Китая провели военные учения в районе Тайваньского пролива после появления там эсминца ВМС США. Об этом сообщил официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ши И, передает ТАСС.

По его словам, маневры проходили 17 сентября в режиме реального боя в воздухе и на море в юго-западной акватории Тайваня. В них были задействованы корабли, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и бомбардировщики.

18 августа сообщалось, что правительство Китая проводит штурмовые учения в районе островного государства Тайвань в ответ на провокации со стороны США. Об этом сообщает принадлежащая компартии КНР газета Global Times. НОАК отработала сценарий крупномасштабной операции с участием разных видов войск для нападения на остров, а также высадки десанта. По словам военного эксперта Сун Чжунпина (Song Zhongping), Китай устроил учения, чтобы потренироваться перед реальным захватом Тайваня.

Ранее власти Тайваня заявили о намерении провести в середине сентября боевые учения, чтобы проверить готовность армии защищать страну в случае вооруженного конфликта с Китаем. Президент Тайваня Цай Инь-вэнь подчеркнула, что остров будет сосредоточен на увеличении возможностей ведения асимметричной войны против Китая. Крупные учения были инициированы на фоне противостояния между Пекином и Вашингтоном.

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