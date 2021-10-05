Китай обвинил США в подрыве мира и стабильности из-за ситуации с Тайванем

Правительство Китая выразило протест США в связи заявлением руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса о поддержке потенциала самообороны Китайской Республики (Тайвань). Об этом на официальном сайте Министерства иностранных дел КНР заявил официальный представитель МИД Хуа Чунин.

По словам дипломата, Вашингтон в течение долгого времени предпринимает негативные шаги, занимаясь продажей оружия Тайбэю, поддерживая «сепаратистские настроения», а также осуществляя транзиты своих военных кораблей через Тайваньский пролив. Чунин обвинил США в подрыве мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) и подчеркнул, что КНР предпринимает необходимые контрмеры в сложившейся ситуации.

«США должны придерживаться принципа "одного Китая", а не чего-то, придуманного ими в одностороннем порядке. "Независимость Тайваня" ни к чему не приведет. Китай твердо намерен и желает защищать национальный суверенитет и территориальную целостность», — заключил дипломат.

3 октября пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс выступил с заявлением, где выразил обеспокоенность провокационной военной деятельностью Китая возле Тайваня. Он призвал Пекин прекратить давление и принуждение против Тайбэя.

Ранее, КНР направила 25 военных самолетов в воздушное пространство Тайваня. Китайская Народно-освободительная армия (НОАК) задействовала в операции два бомбардировщика H-6, способных нести ядерные заряды, противолодочную авиацию, 18 истребителей J-16, а также четыре истребителя Су-30.

Напряжение между США и Китаем в последние месяцы усилилось на фоне конкуренции в АТР. Китайские власти заявляют, что значительная часть международных вод в регионе принадлежит КНР. Речь идет о спорных водах в районах Тайваня, Филиппин, Вьетнама, Малайзии и других. Правительство Китая принимает меры для усиления контроля за морскими путями, через которые проходит мировая торговля.