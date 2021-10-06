Власти Тайваня назвали предполагаемую дату вторжения КНР

Власти Тайваня: КНР будет готова к вторжению на остров в 2025 году

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) будет готова к вторжению в Китайскую Республику (Тайвань) в 2025 году. Об этом заявил глава оборонного ведомства Тайваня Цю Гочжэн, передает ТАСС.

По словам военного чиновника, отношения между КНР и Тайванем являются самыми напряженными за последние 40 лет. Представитель власти подчеркнул, что Китай уже обладает всеми необходимыми силами, чтобы начать операцию захвата.

Гочжэн назвал предполагаемой датой вторжения 2025 год, так как, по его мнению, в этот момент цена нападения на остров «станет ниже, а предназначенные для этого силы будут полностью готовы». Отмечается, что к 2025 году в состав флота НОАК также войдут несколько универсальных десантных кораблей.

1 октября Китай направил 25 военных самолетов в воздушное пространство Тайваня. НОАК задействовала в операции два бомбардировщика H-6, способных нести ядерные заряды, противолодочную авиацию, 18 истребителей J-16, а также четыре истребителя Су-30. После этого пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс выразил обеспокоенность провокационной военной деятельностью Китая возле Тайваня и призвал Пекин прекратить давление и принуждение против Тайбэя.

Также 18 августа правительство Китая провело штурмовые учения в районе островного государства. НОАК отработала сценарий крупномасштабной операции с участием разных видов войск для нападения на остров, а также высадки десанта. По словам военного эксперта Сун Чжунпина, Китай устроил учения, чтобы потренироваться перед реальным захватом Тайваня.