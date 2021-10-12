Министр иностранных дел России Сергей Лавров ответил на вопрос о принадлежности Тайваня и заявил, что Россия считает островное государство частью КНР, передает РИА Новости.

«Вы знаете, Россия, как и подавляющее большинство других стран мира, считает Тайвань частью Китайской Народной Республики. Из этого мы исходим и будем исходить в нашей политике», — указал глава МИД.

Отношения между Китаем и Тайванем прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в войне с компартией КНР силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на остров. Контакт между материковым Китаем и островом начал восстанавливаться только в конце 1980-х годов. Пекин считает Тайвань частью своей территории.

Тайбэй отказывается признавать себя частью Китайской народной республики. Президент Китайской Республики (Тайвань) Цай Инвэнь заявила, что страна готова ответить на «китайскую угрозу» и будет защищать свой демократический образ жизни. Она добавила, что военные полеты Китая в зону противовоздушной обороны Тайваня серьезно повлияли на национальную безопасность и безопасность авиации, и описала ситуацию как более сложную и изменчивую, чем когда-либо за последние 72 года.