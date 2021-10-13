Путин прокомментировал визит Нуланд в Москву

Путин рассказал, что Нуланд обсуждает в Москве его возможные контакты с Байденом

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд обсуждает в Москве среди прочего возможные контакты на высшем уровне. Об этом рассказал президент России Владимир Путин, сообщает в среду, 13 октября, ТАСС.

Российский лидер добавил, что у него сложились достаточно устойчивые рабочие отношения с американским коллегой Джо Байденом, отметив, что Москва готова работать с любым президентом США, избранным народом.

По мнению Путина, Москва и Вашингтон смогут постепенно возобновить отношения, когда американское руководство поймет бесперспективность конфронтации.

Ранее сообщалось, что Виктория Нуланд осталась удовлетворена результатами прошедших переговоров, назвав их продуктивными.