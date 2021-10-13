Виктория Нуланд ушла со Старой площади удовлетворенной

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд завершила переговоры в администрации президента на Старой площади и удовлетворена результатами встреч. Об этом пишет РИА Новости, опубликовавшее видео с дипломатом.

На кадрах можно услышать, что корреспондент агентства спрашивает, как прошли переговоры. Нуланд, улыбаясь, назвала их продуктивными. РИА Новости отмечает, что затем она пешком отправилась к Кремлю.

13 октября у Нуланд были запланированы встречи с замглавы администрации Кремля Дмитрием Козаком и помощником президента России Юрием Ушаковым.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд прилетела в Москву 11 октября. 12 октября она встретилась с замглавы МИД России Сергеем Рябковым, дипломаты обсудили вопросы стратегической стабильности и перспективы продолжения работы в этой сфере. По итогам встречи замглавы российского МИД подчеркнул, что Москва напомнила о неприемлемости военного присутствия США в странах Центральной Азии.