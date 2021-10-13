Рябков поделился впечатлениями от разговора с Нуланд

Замглавы Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Рябков в беседе с РИА Новости поделился впечатлениями от разговора с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд.

Как рассказал Рябков, беседа с дипломатом из США получилась «предельно откровенной». В частности, стороны обсудили ситуацию с консульской работой и визами, с присутствием российского дипперсонала в США и американского в России, которая, по его словам, не улучшается. Он отметил, что позиции обеих сторон плохо стыкуются.

Рябков отметил, что «американцы не прислушиваются к нашей логике, к нашим требованиям». Вместе с тем, разговор был «полезен», добавил замминистра.

По его словам, в отношениях двух стран существует «потенциал для обострения», если они не приложат усилий для нормализации. Рябков добавил, что Москва не исключает заморозки работы дипмиссий России и США, но хотела бы избежать такого сценария.

В свою очередь Нуланд заявила, что рада быть снова в России, занимаясь двусторонними отношениями Москвы и Вашингтона.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд прилетела в Москву 11 октября. 12 октября она встретилась с замглавой МИД России Сергеем Рябковым, дипломаты обсудили вопросы стратегической стабильности и перспективы продолжения работы в этой сфере.

По итогам встречи замглавы российского МИД подчеркнул, что Москва напомнила о неприемлемости военного присутствия США в странах Центральной Азии. Он также указал, что в ходе переговоров с Нуланд была выражена озабоченность России в связи с новым альянсом AUKUS (Австралия, Великобритания, США) в контексте режимов нераспространения ядерного оружия.