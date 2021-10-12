Белый дом счел конструктивными встречи Нуланд в Москве

Белый дом считает встречи заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд с партнерами из МИД России конструктивными. Об этом заявила официальный представитель Джен Псаки, сообщает ТАСС.

«Я бы сказала, что у нее довольно конструктивные и продуктивные встречи <...> с целым рядом лидеров», — сказала Псаки, не раскрывая подробностей.

Заместитель госсекретаря прилетела в Москву 11 октября. 12 октября она встретилась с замглавой МИД России Сергеем Рябковым, дипломаты обсудили вопросы стратегической стабильности и перспективы продолжения работы в этой сфере.

По итогам встречи замглавы российского МИД подчеркнул, что Москва напомнила о неприемлемости военного присутствия США в странах Центральной Азии. Он также указал, что в ходе переговоров с Нуланд была выражена озабоченность России в связи с новым альянсом AUKUS (Австралия, Великобритания, США) в контексте режимов нераспространения ядерного оружия.