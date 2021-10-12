Раскрыты детали переговоров Рябкова и Нуланд

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков и заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд подробно обсудили двусторонние вопросы. Детали переговоров были раскрыты замглавой российского МИД, передает ТАСС.

«Мы обсудили очень подробно весь двусторонний блок. Среди международных тем была на переднем плане проблематика стратегической стабильности и перспективы продолжения работы в этой сфере», — рассказал Рябков. Он отметил, что американский дипломат высказала ряд соображений по указанным вопросам и российская сторона отреагировала на них.

По итогам встречи замглавы российского МИД подчеркнул, что Москва напомнила о неприемлемости военного присутствия США в странах Центральной Азии. Он также указал, что в ходе переговоров с Нуланд была выражена озабоченность России в связи с новым альянсом AUKUS в контексте режимов нераспространения ядерного оружия.

Ранее стало известно, что переговоры Нуланд и Рябкова завершились в Москве, они продлились около полутора часов. Визит американского дипломата завершится 13 октября. Помимо встречи с заместителем министра иностранных дел, Нуланд проведет переговоры с помощником президента России по международным делам Юрием Ушаковым, а также с заместителем главы администрации президента Дмитрием Козаком.