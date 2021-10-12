Переговоры Нуланд и Рябкова в Москве завершились

ТАСС: переговоры Нуланд и Рябкова завершились, они длились более полутора часов

Переговоры заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд и замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова завершились в Москве. Об этом пишет ТАСС.

Беседа дипломатов продлилась более полутора часов.

По словам корреспондента ТАСС, в 12.25 мск Рябков покинул здание МИД России. Нуланд вышла оттуда спустя 5 минут и села в свой автомобиль, не став отвечать на вопросы представителей прессы.

Визит американского дипломата продлится до 13 октября. Помимо встречи с Рябковым, Нуланд проведет переговоры с помощником президента России по международным делам Юрием Ушаковым, а также с заместителем главы администрации президента Дмитрием Козаком.

С 2019 года Нуланд была в черных списках Москвы и не могла попасть на территорию России. Одной из причин исключения оттуда стало то, что на данный момент дипломат занимает официальную должность в американской администрации. По другим данным, власти РФ согласились организовать визит Нуланд в Москву после того, как Вашингтон пообещал убрать часть россиян из санкционных списков.