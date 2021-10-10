МИД сообщил об отмене санкций против нескольких россиян в обмен на визит Нуланд

МИД России: часть россиян исключили из списка санкций США в обмен на визит Нуланд

Часть россиян исключили из списка санкций США, в обмен на это российские власти согласились на визит заместителя госсекретаря по политическим вопросам Виктории Нуланд в Москву. Об этом рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова, цитату приводит РИА Новости.

По словам дипломата, предложение о визите Нуланд поступило со стороны США. «Вопрос [с визитом] был решен на паритетных началах. Да, она будет в Российской Федерации», — отметила Захарова.

Визит Нуланд в Москву пройдет 11-13 октября. Во время поездки она встретится с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым.

В качестве помощника госсекретаря США Виктория Нуланд принимала активное участие в Евромайдане на Украине, часто посещая Киев в разгар акций протеста. С 2019 года она находилась в черном списке Москвы, ей было запрещено въезжать на территорию России.