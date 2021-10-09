Нуланд разрешили приехать в Москву

Министерство иностранных дел России подтвердило грядущий визит заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд в Москву. Об этом в своем Telegram сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

По ее словам, американская дипломат, в соответствии с запросом Вашингтона, 11-13 октября проведет в российском МИД переговоры и встретится с официальными лицами в других ведомствах. При этом ранее Нуланд с 2019 года находилась в черном списке Москвы, ей было запрещено въезжать на территорию России.

Что изменилось

25 сентября стало известно, что Москва поставила условие для выдачи визы Нуланд. В частности, российская сторона потребовала от Вашингтона выдать разрешение на въезд специалисту департамента нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Константину Воронцову, который не может получить визу с 2019 года. Кроме него, американские визы не получили еще несколько российских дипломатов, представителей «Роскосмоса» и Минобороны.

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Позднее член Совета Федерации Алексей Пушков обратил внимание на ситуацию с визами для российских дипломатов в США. По его словам, Вашингтон идет по пути сворачивания дипломатических связей с Москвой. «Только что был скандал с отказом в визах на приезд на Генассамблею ООН в Нью-Йорк десяти членам делегации России — законодателям и дипломатам. США не имели право этого делать, поскольку обязаны выдавать визы по соглашению с ООН, но сделали — намеренно и демонстративно», — отметил сенатор.

Визовая война

5 октября стало известно об очередном усложнении дипломатических отношений между Россией и США. Тогда американские сенаторы написали открытое письмо президенту США Джо Байдену и потребовали, чтобы он поставил России ультиматум: Москва должна расширить посольство США либо из Вашингтона вышлют 300 российских дипломатов. «Несоразмерность дипломатического представительства неприемлема», — говорилось в письме.

В ответ на это МИД России указал, что такого количества российских дипломатов в Вашингтоне нет. В ведомстве предположили, что конгрессмены, «не обладая соответствующими познаниями в международных отношениях», посчитали еще и работающих в постпредстве при ООН российских дипломатических сотрудников. «Кто предлагает подобные шаги, видимо, добивается закрытия американских загранучреждений в России. Они должны осознавать, что ответственность за это будет лежать на них», — напомнили в дипведомстве.

Высылают и высылают

К 1 августа США привело состав своих диппредставительств в соответствии с новыми требованиями российского правительства. В частности, Вашингтон не может нанимать на работу в американские посольства и консульства россиян и граждан третьих стран. Комментируя сложившуюся ситуацию, посол США в России Джон Салливан отметил, что из-за данных мер численный состав дипмиссий в стране сократится до 120 человек.

В свою очередь, Госдеп США заявил о необходимости 24 российским дипломатам продлить визы или покинуть страну. Однако, по словам посла России в США Анатолия Антонова, российская сторона действует строго в соответствии с правилами страны пребывания. «Направляем документы в госдепартамент заблаговременно, строго в установленные сроки. Однако реакции — ноль», — посетовал он. Дипломат добавил, что порядка 60 сотрудников и их семьи ожидают решения по представленным в Госдепартамент визовым запросам, некоторые — более года, с мая 2020. Он заявил, что это возмутительная практика, поскольку люди не могут выехать на родину даже по неотложным делам гуманитарного характера, еще 30 новых сотрудников лишены возможности въехать в США, поскольку им не выдают визы в американском посольстве в Москве.

27 сентября глава российской дипмиссии в Хьюстоне Александр Захаров предрек, что к концу года штат генконсульства РФ в этом городе сократится до двух человек, если США продолжат политику «визового сдерживания». Как отметил дипломат, два человека — это менее четверти от предусмотренной численности. «Американцы продолжают вести политику "визового сдерживания", не выдавая готовым кандидатам визы. И если раньше отдельные так называемые "визовые размены" осуществлялись, то в последнее время положение дел застопорилось», — объяснил он.