Визит сторонницы Евромайдана в Москву приведет к ее исключению из черного списка

Визит Виктории Нуланд в Москву может привести к тому, что РФ исключит ее из черного списка

Вероятный визит заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд в Москву, который может состояться уже в ноябре 2021 года, скорее всего, приведет к ее исключению из черного списка РФ. Об этом заявил президент и член исполкома российской Ассоциации международного права Анатолий Капустин в разговоре с РИА Новости.

«Если Нуланд едет с поручением от президента [США Джо Байдена] или главы Госдепартамента [США Энтони Блинкена], то отказать ей во въезде — значит, разорвать отношения с Вашингтоном», — отметил он. При этом эксперт добавил, что один только визит Нуланд не обязывает Москву снимать с нее санкции: ей могут дать временное разрешение на въезд.

Сам Капустин считает, что власти должны исходить из российских интересов. О том, что дипломат, которая принимала активное участие в Евромайдане на Украине и была его сторонницей, может приехать в Россию, стало известно ранее 17 сентября.

В 2019 году Нуланд отказали в российской визе. Она собиралась посетить конференцию в Москве 20-21 мая, организаторами которой выступали Российский совет по международным делам, Немецкое общество внешней политики и Школа перспективных международных исследований университета Джонса Хопкинса.

Позже в МИД России рассказали, что американский дипломат находится в черном списке, который был создан в ответ на американские санкционные списки. Россия не публиковала полный перечень лиц, которым запрещен въезд в страну.