Россия и США согласуют прибытие дипломата из черного списка в Москву

«Коммерсантъ»: дипломат Нуланд из черного списка может посетить Москву в ноябре 2021 года

Россия и США согласовывают возможность прибытия заместителя американского госсекретаря по политическим вопросам Виктории Нуланд в Москву. Ее визит может состояться даже несмотря на то, что она находится в «черных списках» российских властей — ей запрещен въезд на территорию РФ. О переговорах касательно приезда Нуланд пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на дипломатические источники в России и США.

Точная дата визита дипломата пока не назначена, однако предполагается, что речь идет о ноябре 2021-го.

«Визит обсуждается... До конкретики по собеседникам пока дело не дошло», — рассказал «Коммерсантъ» источник в Вашингтоне.

В 2019 году Нуланд отказали в российской визе. Она собиралась посетить конференцию в Москве 20-21 мая, организаторами которой выступали Российский совет по международным делам, Немецкое общество внешней политики и Школа перспективных международных исследований университета Джонса Хопкинса.

Позже в МИД России рассказали, что американский дипломат находится в черном списке, который был создан в ответ на американские санкционные списки. Россия не публиковала полный перечень лиц, которым запрещен въезд в страну.

В качестве помощника госсекретаря США Виктория Нуланд принимала активное участие в Евромайдане на Украине, часто посещая Киев в разгар акций протеста.