Россия поставила условие для выдачи визы дипломату США из черного списка

Россия требует снятия ограничений с ряда дипломатов в обмен на выдачу визы заместителю госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд, которая находится в черных списках российских властей, для поездки в Москву. О поставленном условии пишет «Коммерсантъ».

По информации издания, Москва требует, чтобы США, в частности, выдали разрешение на въезд специалисту департамента нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Константину Воронцову. С осени 2019 года он не может получить американскую визу.

Кроме Воронцова, американские визы не получили еще несколько российских дипломатов, представителей «Роскосмоса» и Минобороны.

Ранее российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что Виктория Нуланд пока не выдали визу для поездки в Россию. Газета «Коммерсантъ» со ссылкой на дипломатические источники отмечала, что Россия и США согласовывают возможность ее визита в Москву. Поездка может состояться, даже несмотря на то, что замгоссекретаря США находится в черных списках российских властей — ей запрещен въезд на территорию РФ.