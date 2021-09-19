Российский посол прокомментировал возможность визита Нуланд в Россию

Посол в США Антонов заявил, что Виктории Нуланд пока не выдали визу для поездки в Россию

Заместителю госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд пока не выдали визу для поездки в Россию. Так возможность визита американского дипломата, находящейся в черном списке РФ, прокомментировал российский посол в США Анатолий Антонов. Его слова приводит ТАСС.

«Визу ей не выдали», — сказал дипломат.

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на дипломатические источники сообщила, что Россия и США согласовывают возможность поездки Нуланд в Москву. Ее визит может состояться, даже несмотря на то, что она находится в черных списках российских властей — ей запрещен въезд на территорию РФ. Точная дата визита дипломата пока не назначена, однако предполагается, что речь идет о ноябре 2021 года.

В 2019 году Нуланд планировала посетить конференцию в Москве, но ей было отказано в российской визе. Позже в МИД России пояснили, что американский дипломат находится в черном списке, который был создан в ответ на американские санкционные списки. Россия не публиковала полный перечень лиц, которым запрещен въезд в страну.