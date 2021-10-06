Россия отреагировала на призывы сенаторов США выслать 300 дипломатов

Министерство иностранных дел (МИД) России отреагировало на призывы сенаторов США выслать из страны 300 российских дипломатов. Об этом сообщает ТАСС.

Кто предлагает подобные шаги, видимо, добивается закрытия американских загранучреждений в России. Они должны осознавать, что ответственность за это будет лежать на них МИД России

В ведомстве ответили, что такого количества российских дипломатов в Вашингтоне нет. Или же, предположили там, конгрессмены посчитали еще и работающих в постпредстве при ООН российских дипломатических сотрудников, «не обладая соответствующими познаниями в международных отношениях».

300 дипломатов

Открытое письмо президенту страны Джо Байдену с просьбой выслать российских дипломатов написали американские сенаторы как из Демократической, так и из Республиканской партий. В частности, они потребовали, чтобы американский лидер поставил России ультиматум: Москва должна расширить посольство США, либо из Вашингтона вышлют 300 российских дипломатов.

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Авторы обращения посчитали неприемлемой несоразмерность дипломатического представительства. По их мнению, российская сторона должна выдать достаточно виз, чтобы приблизиться к паритету между количеством американских дипломатов, работающих на ее территории, и количеством российских дипломатов, работающих в Соединенных Штатах.

В августе с похожим заявлением выступал посол США в России Джон Салливан. В частности, он обратил внимание на большую диспропорцию в количестве дипломатов, находящихся в двух государствах. Так, в России работает 123 сотрудника посольства, а в США — 400 российских дипломатов, распределенных между посольством, двумя консульствами и постпредством при ООН. «Цифры говорят сами за себя», — резюмировал он.

При этом в сентябре заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва предложила Вашингтону «обнулить» ситуацию с дипломатами. По его словам, США «ничто не мешает» направить в Россию столько сотрудников, сколько они считают необходимым, в пределах установленного лимита в 455 человек. «Вместо этого они свернули консульское обслуживание, визы не выдаются», — напомнил он.

Визовое сдерживание

Глава российской дипмиссии в Хьюстоне Александр Захаров и вовсе заявил, что в случае, если США продолжат политику «визового сдерживания», к концу года штат генконсульства РФ в Хьюстоне сократится до двух человек. По его словам, США продолжают вводить новые ограничения на комплектацию российских дипмиссий, так как новые дипломаты не получают визу.

До этого Россия потребовала снять ограничения с ряда дипломатов в обмен на выдачу визы заместителю госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд, которой запрещен вьезд на территорию РФ. В частности, речь шла о специалисте департамента нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Константине Воронцове, а также нескольких российских дипломатах, представителей «Роскосмоса» и Минобороны.