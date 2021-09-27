России предрекли новые проблемы из-за «визового сдерживания» США

Генконсул РФ в Хьюстоне: штат генконсульства может сократиться до двух человек

К концу года штат генконсульства РФ в Хьюстоне сократится до двух человек, если США продолжат политику «визового сдерживания». Новые проблемы предрек глава российской дипмиссии в Хьюстоне Александр Захаров, его слова приводит РИА Новости.

Как отметил дипломат, два человека — это менее четверти от предусмотренной численности.

«Американцы продолжают вести политику "визового сдерживания, не выдавая готовым кандидатам визы. И если раньше отдельные так называемые "визовые размены" осуществлялись, то в последнее время положение дел застопорилось», — рассказал Захаров.

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Он добавил, что в обязанности генконсульства входят как все консульские действия вроде подписания и оформления документов, посещения лиц, находящихся под арестом или в заключении, так и продвижение интересов России, развитие двусторонних экономических, культурных, образовательных и прочих связей, информационно-разъяснительная работа.

По его словам, США продолжают вводить новые ограничения на комплектацию российских дипмиссий. Он подчеркнул, что с отъездом сотрудников, трехлетний срок работы которых в США завершается, новые дипломаты не получают визу. Нормальная и полноформатная работа дипломатических представительств и консульских учреждений «нужна только российской стороне», высказался Захаров.

25 сентября сообщалось, что Россия требует снятия ограничений с ряда дипломатов в обмен на выдачу визы заместителю госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд.

Ранее российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что Виктории Нуланд, которая находится в черных списках российских властей, пока не выдали визу для поездки в Россию. Газета «Коммерсантъ» со ссылкой на дипломатические источники отмечала, что Россия и США согласовывают возможность ее визита в Москву. Поездка может состояться даже несмотря на то, что замгоссекретаря США находится в черных списках российских властей — ей запрещен въезд на территорию РФ.