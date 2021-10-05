МИД ответил на призыв американских сенаторов выслать 300 российских дипломатов

МИД в ответ на призыв выслать 300 дипломатов из США объяснил, что столько в Вашингтоне нет

Министерство иностранных дел России прокомментировало призыв американских сенаторов выслать из США 300 российских дипломатов. Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве заявили, что такого количества российских дипломатов в Вашингтоне нет. Представители российского министерства также задались вопросом о том, что американские сенаторы могли, не обладая соответствующими познаниями в международных отношениях, перепутать и заодно посчитать работающих в постпредстве при ООН российских сотрудников.

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При этом в заявлении министерства отмечается, что те, кто предлагает подобные шаги, скорее всего добиваются закрытия американских загранучреждений в России. «Они должны должны осознавать ответственность, что ответственность за это будет лежать на них», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что сенаторы США из Демократической и Республиканской партий написали открытое письмо президенту страны Джо Байдену, в котором потребовали, чтобы он поставил властям России ультиматум. Москва должна расширить посольство США в РФ, в противном случае 300 российских дипломатов вышлют из Вашингтона.

Американские политики и дипломаты не раз говорили о несоразмерности дипломатических представительств Москвы и Вашингтона. По словам американского посла в РФ Джона Салливана, в России работает 123 сотрудника посольства, а в США — 400 российских дипломатов. Он призвал Россию уравнять ситуацию и оформить американским дипломатам столько же виз, сколько США оформляют российским.

