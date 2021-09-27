Пушков прокомментировал ситуацию с визами для российских дипломатов в США

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале прокомментировал ситуацию с визами для российских дипломатов в США.

По его словам, Вашингтон идет «по пути сворачивания дипломатических связей» с Москвой. «Только что был скандал с отказом в визах на приезд на Генассамблею ООН в Нью-Йорк десяти членам делегации России — законодателям и дипломатам. США не имели право этого делать, поскольку обязаны выдавать визы по соглашению с ООН, но сделали — намеренно и демонстративно», — отметил сенатор.

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Пушков привел слова главы российской дипмиссии в Хьюстоне Александра Захарова о том, что США продолжают вести политику «визового сдерживания». Сенатор считает, что таким образом американские власти демонстрируют, что не намерены иметь контактов с Россией «за пределами трех-четырех интересующих их вопросов». «В этом контексте рассуждения о том, что США будто бы хотят улучшить с нами отношения ради нашего "нейтралитета" в их противостоянии с Китаем, выглядят надуманными. Скорее наоборот: США продолжают курс двойной враждебности — и по отношению к России, и по отношению к Китаю», — заявил политик.

25 сентября сообщалось, что Россия требует снятия ограничений с ряда дипломатов в обмен на выдачу визы заместителю госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд.

Ранее российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что Виктории Нуланд, которая находится в черных списках российских властей, пока не выдали визу для поездки в Россию. Газета «Коммерсантъ» со ссылкой на дипломатические источники отмечала, что Россия и США согласовывают возможность ее визита в Москву. Поездка может состояться даже несмотря на то, что замгоссекретаря США находится в черных списках российских властей — ей запрещен въезд на территорию РФ.