Дипломат США из черного списка России встретится с замглавы МИД в Москве

Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд встретится с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым в ходе визита в Москву 11-13 октября. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

«Она будет встречаться и по линии министерства иностранных дел, с господином Рябковым запланированы переговоры. Остальные встречи в других структурах, думаю, также будут анонсированы», — сказала Захарова.

Ранее Захарова подтвердила грядущий визит Нуланд в Москву. По ее словам, дипломат, в соответствии с запросом Вашингтона, 11-13 октября проведет в российском МИД переговоры и встретится с официальными лицами в других ведомствах. При этом ранее Нуланд с 2019 года находилась в черном списке Москвы, ей было запрещено въезжать на территорию России.