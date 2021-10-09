Москва подтвердила грядущий визит американского чиновника из черного списка

Министерство иностранных дел России подтвердило грядущий визит заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд в Москву. Об этом сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова, передает ТАСС.

По ее словам, американская чиновница 11-13 октября проведет в российском МИД переговоры и встретится с другими официальными лицами.

В 2019 году Нуланд отказали в российской визе. Позже выяснилось, что дипломат находится в черном списке Москвы, который был создан в ответ на американские санкционные списки.

25 сентября стало известно, что Москва поставила условие для выдачи визы Нуланд. В частности, российская сторона потребовала от Вашингтона выдать разрешение на въезд специалисту департамента нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Константину Воронцову, который не может получить визу с 2019 года.