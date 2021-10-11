Названа тема переговоров с участием Нуланд в Москве

Источник «Интерфакса»: на переговорах с Нуланд обсудят возобновление встреч по Донбассу

На переговорах в Москве с участием заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд будет обсуждаться вопрос о возобновлении регулярных двусторонних встреч по урегулированию конфликта в Донбассе, передает «Интерфакс».

Такую тему назвал источник агентства, знакомый с ходом подготовки визита. «"На полях" трехдневных переговоров существует заинтересованность сторон в обсуждении параметров возобновления российско-американских консультаций по урегулированию на востоке Украины», — сказал источник.

Визит Нуланд в Москву проходит 11-13 октября. У нее состоятся встречи с руководством МИД России и с замглавы администрации президента Дмитрием Козаком. Ранее сама Нуланд заявила, что основной темой переговоров станут отношения Москвы и Вашингтона.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 10 октября сообщила, что предложение о визите Нуланд поступило со стороны США. Москва согласилась в обмен на исключение некоторых россиян из санкционного списка. «Вопрос [с визитом] был решен на паритетных началах», — заявила Захарова.