Нуланд раскрыла главную тему переговоров в Москве

Основной темой переговоров, которые пройдут между российскими властями и заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд, станут отношения Москвы и Вашингтона. Главный вопрос на повестке предстоящих в Москве встреч раскрыла сама Нуланд в разговоре с РИА Новости.

Высокопоставленный американский дипломат прилетела в Москву в понедельник. Она пробудет в столице с 11 по 13 октября. Во время поездки она, в частности, встретится с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым.

В качестве помощника госсекретаря США Виктория Нуланд принимала активное участие в Евромайдане на Украине, часто посещая Киев в разгар акций протеста. С 2019 года она находилась в черном списке Москвы, ей было запрещено въезжать на территорию России. Власти РФ согласились организовать визит Нуланд в Москву после того, как Вашингтон пообещал убрать часть россиян из санкционных списков.