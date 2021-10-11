Замгоссекретаря США Нуланд прибыла в Россию на переговоры

Замгоссекретаря США Виктория Нуланд прибыла в Москву для переговоров с официальными лицами

Заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд прибыла в Россию, где проведет переговоры с официальными лицами. Об этом сообщает РИА Новости.

Высокопоставленный дипломат прилетела в Москву 11 октября днем и пробудет в столице до 13 октября. Нуланд встретил посол Соединенных Штатов в Москве Джон Салливан. У замгоссекретаря запланированы встречи в Министерстве иностранных дел России, а также в других ведомствах.

Раннее на Украине усмотрели сигнал в статье зампреда Совета безопасности России Дмитрия Медведева для газеты «Коммерсантъ», посвященной Украине. Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин считает, что материал неслучайно появился в день приезда в Москву Нуланд — одного из ключевых специалистов Соединенных Штатов по странам бывшего СССР.

В России опровергли связь статьи с визитом замгоссекретаря. По словам источника в секретариате Медведева, в статье оценивается не политика США, а действия Украины.