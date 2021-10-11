На Украине увидели сигнал в статье Медведева

Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин увидел сигнал в статье зампреда Совета безопасности России Дмитрия Медведева, посвященной Украине. Об этом Кузьмин написал в своем Telegram-канале.

Он назвал статью Медведева жесткой. Основная ее мысль, по мнению Кузьмина, заключается в том, что действующая украинская власть несамостоятельна, нарушает обязательства и находится под внешним управлением, поэтому для Москвы иметь дело с этой властью бессмысленно — надо дождаться «более вменяемого руководства».

Кузьмин отмечает, что статья появилась на фоне «постоянных заявлений из Киева» о желании президента Украины Владимира Зеленского встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, а также в день приезда в Москву заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд.

«И статья Медведева сигнализирует, что в российском руководстве Зеленского как партнера по переговорам не видят. Видимо, чтоб сделать эту мысль максимально доходчивой, статья Медведева написана в очень резких выражениях», — заявил Кузьмин.

Ранее Медведев в своей статье заявил, что во главе Украины сегодня стоят «невежественные и необязательные люди», которые «постоянно меняют позицию в угоду своим заокеанским хозяевам и политической конъюнктуре». В работе отмечается, что Киев полностью зависит от «подачек» из Евросоюза и США, а украинскими спецслужбами руководят «американские патроны». «Дураков сражаться за Украину нет. А нам с вассалами дело иметь бессмысленно. Дела нужно вести с сюзереном», — написал Медведев.