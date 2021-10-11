Медведев заявил о бессмысленности переговоров с Украиной

Медведев: переговоры с Киевом бессмысленно, поскольку там у власти невежественные люди

Зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев в статье журналу «Коммерсантъ» заявил, что переговоры с Украиной бессмысленны, поскольку у власти в Киеве находятся невежественные и необязательные люди. Он заявил, что единственный путь для Москвы — дождаться смены руководства на «вменяемое».

Бессмысленность и даже вредность отношений с нынешними руководителями Украины состоит еще и в том, что во главе этой страны стоят невежественные и необязательные люди. Они постоянно меняют позицию в угоду своим заокеанским хозяевам и политической конъюнктуре Дмитрий Медведев Фото: Kremlin Pool/ Globallookpress.com

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Медведев назвал украинские власти «доморощенными Талейранами», которые подписывают Минские соглашения и идут на переговоры в «нормандском формате», после чего по указке Запада или после «бурлений» в Раде полностью разворачивают свою позицию.

Зампред Совбеза указал, что в политике возможны компромиссы и небольшие отступления от сформированной линии, но не смена подхода на диаметрально противоположный. Он добавил, что Украина постоянно лжет и уходит от принятых решений, поэтому таким «партнерам» нельзя доверять в международных отношениях.

Медведев подчеркнул, что России можно только дождаться появления «вменяемого руководства» в Киеве, которое не будет идти на конфронтацию с Москвой и выдумывать «дебильные Крымские платформы», а возьмется за выстраивание равноправных и взаимовыгодных отношений.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что между Кремлем и офисом президента Украины есть контакты с целью нащупать перечень вопросов для встречи лидеров двух стран. При этом он добавил, что общего понимания и готовности к формулированию повестки возможной встречи пока нет.

Взаимодействие с США

Медведев уверен, что союзничество США и Украины непрочно и однажды разрушится, поскольку Вашингтон интересует только противостояние с Россией и сдерживание Москва. Он указал, что в настоящее время страна находится под иностранным управлением, которое гораздо жестче, чем у Советского Союза с некоторыми странами социалистического лагеря, и добавил, что украинские власти абсолютно несамостоятельны.

На Украине же зависимость полная — от денежных вливаний в их экономику (подачки со стороны США и ЕС) до прямого руководства украинскими спецслужбами (со стороны их американских патронов). Дураков сражаться за Украину нет. А нам с вассалами дело иметь бессмысленно. Дела нужно вести с сюзереном Дмитрий Медведев Фото: Dmitry Medvedev/ Globallookpress.com

Ранее на встрече с депутатами правящей партии «Слуга народа» президент Украины Владимир Зеленский заявил, что считает внешнюю политику страны «наглой», а Украину — «мощной». Он отметил, что без сильной международной политики никто бы не увидел шагов страны вперед.

Сенатор Алексей Пушков ответил, что Зеленский прав в том, что Киеву наглости «не занимать». Однако порекомендовал президенту не приравнивать наглость к силе.

Украинские власти стремятся набить свои карманы

Зампред Совбеза России считает, что украинские власти стремятся набить свои карманы и получить прибыть любой ценой, а лидера, который был бы готов пожертвовать собой рани страны пока нет и не предвидится.

Во главе Украины стоят слабые люди, которые стремятся только к тому, чтобы набить свои карманы. Причем желательно, на всякий случай, сохранив деньги в заграничном офшоре. Многих из них мы неплохо знаем. Лидера, который мог бы пожертвовать собой ради Украины, а не пытаться монетизировать свое пребывание у власти, не было, нет и, похоже, пока не будет Дмитрий Медведев Фото: Kremlin Pool/ Globallookpress.com

Медведев добавил, что в случаях, когда речь идет о получении прибыли, корыстные мотивы становятся приоритетными. Он подчеркнул, что с такими слабыми людьми контакты непродуктивны, поскольку они в любой момент «продадут за пятиалтынный».

Президента Украины Владимира Зеленского зампред Совбеза оценил как человека, вынужденного защищать отвратительные ему взгляды и становиться «вывернутым наизнанку».

