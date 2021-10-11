Медведев заявил о бессмысленности переговоров с Украиной

Зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев в статье журналу «Коммерсантъ» заявил, что переговоры с Украиной бессмысленны, поскольку у власти в Киеве находятся невежественные и необязательные люди. Он заявил, что единственный путь для Москвы — дождаться смены руководства на «вменяемое».
Медведев назвал украинские власти «доморощенными Талейранами», которые подписывают Минские соглашения и идут на переговоры в «нормандском формате», после чего по указке Запада или после «бурлений» в Раде полностью разворачивают свою позицию.
Зампред Совбеза указал, что в политике возможны компромиссы и небольшие отступления от сформированной линии, но не смена подхода на диаметрально противоположный. Он добавил, что Украина постоянно лжет и уходит от принятых решений, поэтому таким «партнерам» нельзя доверять в международных отношениях.
Медведев подчеркнул, что России можно только дождаться появления «вменяемого руководства» в Киеве, которое не будет идти на конфронтацию с Москвой и выдумывать «дебильные Крымские платформы», а возьмется за выстраивание равноправных и взаимовыгодных отношений.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что между Кремлем и офисом президента Украины есть контакты с целью нащупать перечень вопросов для встречи лидеров двух стран. При этом он добавил, что общего понимания и готовности к формулированию повестки возможной встречи пока нет.
Взаимодействие с США
Медведев уверен, что союзничество США и Украины непрочно и однажды разрушится, поскольку Вашингтон интересует только противостояние с Россией и сдерживание Москва. Он указал, что в настоящее время страна находится под иностранным управлением, которое гораздо жестче, чем у Советского Союза с некоторыми странами социалистического лагеря, и добавил, что украинские власти абсолютно несамостоятельны.
Ранее на встрече с депутатами правящей партии «Слуга народа» президент Украины Владимир Зеленский заявил, что считает внешнюю политику страны «наглой», а Украину — «мощной». Он отметил, что без сильной международной политики никто бы не увидел шагов страны вперед.
Сенатор Алексей Пушков ответил, что Зеленский прав в том, что Киеву наглости «не занимать». Однако порекомендовал президенту не приравнивать наглость к силе.
Украинские власти стремятся набить свои карманы
Зампред Совбеза России считает, что украинские власти стремятся набить свои карманы и получить прибыть любой ценой, а лидера, который был бы готов пожертвовать собой рани страны пока нет и не предвидится.
Медведев добавил, что в случаях, когда речь идет о получении прибыли, корыстные мотивы становятся приоритетными. Он подчеркнул, что с такими слабыми людьми контакты непродуктивны, поскольку они в любой момент «продадут за пятиалтынный».
Президента Украины Владимира Зеленского зампред Совбеза оценил как человека, вынужденного защищать отвратительные ему взгляды и становиться «вывернутым наизнанку».