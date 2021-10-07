Песков сообщил о контактах Кремля с офисом Зеленского

Песков: между Кремлем и офисом Зеленского есть контакты по поводу встречи президентов

Между Кремлем и офисом президента Украины есть контакты с целью нащупать перечень вопросов для встречи лидеров двух стран. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Мы неоднократно говорили о том, что действительно между офисом президента Украины и администрацией президента, с нашей стороны это [Дмитрий] Козак, действительно осуществлялись контакты с целью нащупать тот перечень вопросов, которые могли бы обсуждаться. И озвучивались, формулировались разные предложения», — сказал представитель Кремля.

При этом он добавил, что общего понимания и готовности к формулированию повестки возможной встречи пока нет.

В среду, 6 октября, стало известно, что несколько месяцев назад Кремль направил Украине предложения по возможной встрече Владимира Путина и Владимира Зеленского, в частности свое видение итогов переговоров. Всего в списке 12 потенциальных решений и почти все касаются двусторонних отношений.

В апреле Зеленский публично предложил Путину встретиться в любой точке Донбасса, где идет война. Российский лидер посоветовал вести переговоры с представителями самопровозглашенных республик, однако согласился принять украинского президента в Москве.

