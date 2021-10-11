Зампред Совбеза России спрогнозировал будущее Украины и США

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал отношения Украины и США. По его мнению, их сотрудничество непрочно и разлетится в прах, написал политик в статье для газеты «Коммерсантъ».

Медведев заявил, что Украина подвержена прямому иностранному управлению, гораздо более жесткому, чем в прошлом взаимодействие СССР с отдельными соцстранами. По его словам, если СССР пытались добиться доброго отношения со странами социалистического лагеря и Варшавского договора, то США нуждаются в Украине только для противостояния с Россией, ее тотального сдерживания и создания «Анти-России».

В этом контексте политик спрогнозировал будущее Украины и США. По его мнению, это союзничество не является прочным, поэтому «в какой-то момент разлетится в прах». Зампред добавил, что «надежды на членство в НАТО и Евросоюзе так же эфемерны по вполне очевидным причинам».

Медведев также объяснил бессмысленность переговоров с Украиной. По его мнению, у власти в Киеве стоят невежественные и необязательные люди, которые не сформировали определенную позицию. Власти Украины меняют свое мнению «в угоду своим заокеанским хозяевам и политической конъюнктуре», подчеркнул Медведев.