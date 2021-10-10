В Кремле ответили на заявление офиса Зеленского о возвращении Крыма

Песков о возвращении Крыма Киеву за «пять минут»: для Кремля такого вопроса не существует

Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал возможность обсуждения с Киевом темы Крыма после заявлений офиса президента Украины Владимира Зеленского о возвращении полуострова за «пять минут». Об этом пишет РИА Новости.

Песков ответил, что для Кремля такого вопроса не существует.

Ранее на Украине заявили, что вооруженный конфликт в Донбассе может быть остановлен одним звонком, а вернуть Крым под контроль Киева возможно за «пять минут». «Крым может быть деоккупирован за пять минут решением главы Российской Федерации», — сказал внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.