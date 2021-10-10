В офисе Зеленского заявили о возможности Киева вернуть Крым за «пять минут»

В офисе Зеленского рассказали, что Украина может вернуть Крым за «пять минут»

Вооруженный конфликт в Донбассе может быть остановлен одним звонком, а вернуть Крым под контроль Киева возможно за «пять минут». Об этом рассказал внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире телеканала «Дом».

«Крым может быть деоккупирован за пять минут решением главы Российской Федерации (...). И, соответственно, вся персональная ответственность лежит на нем (...). Мы даем ей [России] возможность урегулировать конфликт, решить проблему, сохранить в каком-то смысле лицо и уйти отсюда», — заявил Арестович.

Ранее в офисе Зеленского сравнили украинские и российские продукты. Там отметили, что товары из России, которые представлены на рынке неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, хуже и «неизмеримо дороже», чем аналогичные украинские.