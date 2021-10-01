На Украине назвали срок «возвращения» Крыма

Депутаты украинской партии «Слуга народа» в ходе совещания назвали цели на 2030 год, согласно которым к этому сроку Украина должна «вернуть» Крым и Донбасс. Об этом пишет РИА Новости.

Заместитель председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая опубликовала фотографию слайда, на котором изображена девочка с флагом Украины. Слайд подписан: «Какова наша общая цель? В 2030 году Украина восстановила свои суверенные границы и стала развитой экономикой».

Ранее украинское правительство утвердило «стратегию деоккупации Крыма». Как заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, документ был принят в качестве «комплексной дорожной карты» по возвращению Крыма Украине. При этом он добавил, что прошедший в августе саммит «Крымская платформа» не был разовым мероприятием.

В марте президент Украины Владимир Зеленский утвердил своим указом стратегию «деоккупации» и «реинтеграции» Крыма. Она предусматривает комплекс дипломатических, военных, экономических и прочих мер, которые будут направлены на возвращение Киевом контроля над полуостровом.