Украина открыто потребовала у России «убраться из Крыма», соответствующее заявление было опубликовано с официального Twitter-аккаунта страны, который в 2016 году был создан администрацией президента Петра Порошенко.

Официальная страница Russia выложила пост с видами полуострова, в котором восхитилась видами крымской природы осенью. В ответ с украинской стороны поступило сообщение на английском языке с призывом покинуть Крым.

Материалы по теме «Украина останется форпостом Запада» Как встреча Зеленского и Байдена изменит украинскую политику и чем это грозит России Лишь бы не было страны. 30 лет назад власть и народ решали судьбу СССР. Почему никто не захотел спасать Союз?

«Рекламировать украинские регионы, конечно, мило, но лучше бы вы убрались оттуда», — говорится в публикации.

Ранее украинский телеканал «Прямой», принадлежащий бывшему президенту республики и лидеру партии «Европейская солидарность» Петру Порошенко, поздравил политика с Днем рождения нереалистичным видео с «успехами» страны. На видео смонтированы поздравления ведущих мировых СМИ с якобы вступлением Украины в Европейский союз (ЕС), становлением страны полноправным членом НАТО, рекордным ростом национального ВВП, а также с освобождением Донбасса и Крыма от российской «оккупации».

