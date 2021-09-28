Украина открыто потребовала у России «убраться из Крыма», соответствующее заявление было опубликовано с официального Twitter-аккаунта страны, который в 2016 году был создан администрацией президента Петра Порошенко.
Официальная страница Russia выложила пост с видами полуострова, в котором восхитилась видами крымской природы осенью. В ответ с украинской стороны поступило сообщение на английском языке с призывом покинуть Крым.
«Рекламировать украинские регионы, конечно, мило, но лучше бы вы убрались оттуда», — говорится в публикации.
Ранее украинский телеканал «Прямой», принадлежащий бывшему президенту республики и лидеру партии «Европейская солидарность» Петру Порошенко, поздравил политика с Днем рождения нереалистичным видео с «успехами» страны. На видео смонтированы поздравления ведущих мировых СМИ с якобы вступлением Украины в Европейский союз (ЕС), становлением страны полноправным членом НАТО, рекордным ростом национального ВВП, а также с освобождением Донбасса и Крыма от российской «оккупации».