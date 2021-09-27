Канал Порошенко поздравил его с Днем рождения нереалистичным видео

Украинский телеканал «Прямой», принадлежащий бывшему президенту республики и лидеру партии «Европейская солидарность» Петру Порошенко, поздравил политика с Днем рождения нереалистичным видео с «успехами» страны. Ролик доступен для просмотра на канале «Прямого» в YouTube.

На видео смонтированы поздравления ведущих мировых СМИ с якобы вступлением Украины в Европейский союз (ЕС), становлением страны полноправным членом НАТО, рекордным ростом национального ВВП, а также с освобождением Донбасса и Крыма от российской «оккупации».

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В конце ролика стоит поздравительное обращение к бывшему украинскому лидеру. «С днем рождения, Петр Алексеевич! Главные победы впереди», — заявили сотрудники телеканала, очевидно, намекая на следующий президентский срок Порошенко.

В апреле партия Порошенко «Европейская солидарность» объявила сбор резервистов и ветеранов войны в Донбассе на фоне обострения ситуации в регионе. Сбор объявлен без согласования с властями Киева.

В партии объяснили, что сторонники Порошенко решили не ждать инициативы сверху и сделать все для обеспечения «быстрого реагирования на реальные угрозы». Сам Порошенко регулярно критикует действующие власти за бездействия в отношении войны в Донбассе.

В феврале 2019 года тогдашний президент Украины Петр Порошенко подписал закон, закрепляющий в Конституции курс страны на вступление в НАТО и ЕС. Поправки отменили внеблоковый статус Киева и зафиксировали «европейский выбор Украины и ее место как члена европейской семьи».