На Украине утвердили «стратегию деоккупации Крыма»

Украинское правительство утвердило «стратегию деоккупации Крыма». Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, документ был принят в качестве «комплексной дорожной карты» по возврату Крыма Украине. При этом он добавил, что прошедший в августе саммит «Крымская платформа» не был разовым мероприятием.

«Мы приветствуем комплексные документы, содержащие подробные шаги деоккупации, привлекаем к этому вопросу лучших экспертов и аналитиков со всего мира. Мы также работаем с нашими партнерами и в рамках международных организаций, чтобы тема Крыма постоянно была в мировой повестке дня», — заключил Шмыгаль.

В марте президент Украины Владимир Зеленский утвердил своим указом стратегию «деоккупации» и «реинтеграции» Крыма. Она предусматривает комплекс дипломатических, военных, экономических и прочих мер, которые будут направлены на возвращение Киевом контроля над полуостровом.