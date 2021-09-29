Глава Крыма отреагировал на стратегию «деоккупации» полуострова

Аксенов: Украина в очередной раз демонстрирует свою неспособность к восприятию реальности

В попытках вернуть Крым Украина показывает свою неспособность к восприятию реальности. Так на утверждение стратегии «деоккупации» полуострова отреагировал глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

«Этот глупый и безнадежный фарс нацелен лишь на отвлечение внимания украинского народа от насущных проблем и демонстрацию того, что Киев всеми силами якобы пытается вернуть контроль над полуостровом», — отметил он.

По словам Аксенова, с этой же целью проводили «Крымскую платформу» и другие «бесполезные мероприятия из области вымышленной реальности». Глава республики добавил, что пользой от таких «документов» является лишь «развитие фантастических способностей у их авторов».

Ранее стало известно, что украинское правительство утвердило стратегию «деоккупации Крыма». По словам премьер-министра страны Дениса Шмыгаля, это «комплексная дорожная карта, благодаря которой Украина вернет Крым».

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором большинство жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией.