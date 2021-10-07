На Украине назвали условие для возвращения Крыма военным путем

Внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Киев сможет вернуть контроль над Крымом военным путем в случае «крупной региональной войны» в будущем. Такое условие возвращения полуострова он назвал в интервью изданию Politeka, передает РИА Новости.

«Общая политика партии сейчас в том, чтобы освобождать политико-дипломатическим путем Крым. Возможны ли военные варианты? Возможны, но они возможны только в ситуации крупной региональной войны», — сказал Арестович, добавив, что «тогда уже нечего стесняться, нечего там пытаться делать реверансы».

Также советник президента подчеркнул, что сейчас Украина придерживается политико-дипломатического варианта.

1 октября депутаты украинской партии Слуга народа назвали цели на 2030 год, согласно которым к этому сроку Украина должна «вернуть» Крым и Донбасс. Члены Верховной Рады представили презентацию, один из слайдов которой гласил: «Какова наша общая цель? В 2030 году Украина восстановила свои суверенные границы и стала развитой экономикой».

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором большинство жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией.