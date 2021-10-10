В офисе Зеленского сравнили украинские и российские продукты

В офисе президента Украины Владимира Зеленского сравнили качество украинских и российских продуктов. Своим мнением внештатный советник главы офиса Алексей Арестович поделился в эфире одного из ток-шоу на телеканале «Дом».

Арестович заявил, что продукты российского производства, которые представлены на рынке неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, хуже, чем украинские.

«Живущие там [на неподконтрольных территориях] люди или которые бывают на тех территориях отмечают, что российские продукты хуже по качеству, чем украинские. Во-вторых, они неизмеримо дороже», — сказал Арестович.

Он также ответил на вопрос о повышении цен на продовольствие на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. «Учитывая, что недавно произошло объединение таможенных пространств (ДНР и ЛНР — прим. «Ленты.ру»), то не удивительно, что начались экономические эффекты от этого объединения. Возможно, подорожание продуктов питания первой необходимости связано с этим», — резюмировал внештатный советник главы офиса.

Ранее офис Зеленского назвали «проклятым местом». Об этом заявил бывший председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, отметив, что люди сильно меняются, попадая в офис президента Украины.

